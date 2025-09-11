Повторила образ Блейк Лайвлі, але вигляд мала зовсім інакший: відома акторка одягла костюм від Stella McCartney

Емма Томпсон / © Getty Images

Британська акторка Емма Томпсон відвідала галапоказ фільму «Мертва зима» (The Dead of Winter), який відбувся в кінотеатрі Picturehouse Central у Лондоні. Вона позувала на червоній доріжці в оригінальному костюмі від бренду Stella McCartney.

Це було біле вбрання в стилі оверсайз, яке включало жакет з підплечниками, вільні штани зі стрілками і жилет на ґудзиках. Головною прикрасою костюма була реалістична флористична вишивка. Костюм Емма носила з креативним взуттям на великій платформі і з вирізами на мисі.

Емма Томпсон / © Getty Images

Однак британка — не єдина відома леді, яка обрала це вбрання від Stella McCartney для свого виходу у світ. Також такий костюм одягала акторка Блейк Лайвлі під час промотуру до фільму «Покинь, якщо кохаєш», у якому зіграла. Та лише одягнула вона його на голе тіло і з гламурними босоніжками.

