- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 238
- Час на прочитання
- 1 хв
Повторила образ Блейк Лайвлі, але вигляд мала зовсім інакший: відома акторка одягла костюм від Stella McCartney
Костюм британської модельєрки користується популярністю серед знаменитостей.
Британська акторка Емма Томпсон відвідала галапоказ фільму «Мертва зима» (The Dead of Winter), який відбувся в кінотеатрі Picturehouse Central у Лондоні. Вона позувала на червоній доріжці в оригінальному костюмі від бренду Stella McCartney.
Це було біле вбрання в стилі оверсайз, яке включало жакет з підплечниками, вільні штани зі стрілками і жилет на ґудзиках. Головною прикрасою костюма була реалістична флористична вишивка. Костюм Емма носила з креативним взуттям на великій платформі і з вирізами на мисі.
Однак британка — не єдина відома леді, яка обрала це вбрання від Stella McCartney для свого виходу у світ. Також такий костюм одягала акторка Блейк Лайвлі під час промотуру до фільму «Покинь, якщо кохаєш», у якому зіграла. Та лише одягнула вона його на голе тіло і з гламурними босоніжками.