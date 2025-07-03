Повторила образ дочки: Кріс Дженнер з'явилася в розкішному вбранні від Dolce & Gabbana

Кріс Дженнер / © Крис Дженнер/Instagram

Реклама

Сімейство Кардашян-Дженнер було серед запрошених гостей на розкішному весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції. В межах триденного святкування весілля мільярдера, відбулося безліч вечірок, на які гості вбиралися у вбранні от кутюр і коштовності.

Для однієї із появ на вечірці у Венеції Кріс Дженнер вирішила одягнути сукню від Dolce & Gabbana з колекції Alta Moda. Це було фіолетове вбрання на затин, з опущеною лінією плеча і дуже довгим шлейфом.

Кріс Дженнер в сукні від Dolce & Gabbana / © Крис Дженнер/Instagram

«Кім одягла цю приголомшливу сукню на показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Апулії пару років тому, і я була так закохана нею, що вона була надто красивою, щоб не привезти її на ці особливі вихідні! Можливо, мене викликали у сімейному груповому чаті… Кім, ти моє натхнення!!», — написала Кріс.

Реклама

Як і Кім, Кріс Дженнер доповнила вбрання розкішним кольє з величезним каменем у центрі, а також діамантами.

Кім Кардашян в сукні від Dolce & Gabbana / © Instagram Кім Кардашян

Однак це не перший випадок, коли Кріс позичає вбрання доньки і виходить в них на червоні доріжки. Її неодноразово фотографували у таких образах.