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- Шоу-бізнес
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Повторила образ дочки: Кріс Дженнер з'явилася в розкішному вбранні від Dolce & Gabbana
Глава найзнаменитішої сім’ї Америки похизувалася розкішним вбранням, яке позичила у дочки.
Сімейство Кардашян-Дженнер було серед запрошених гостей на розкішному весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції. В межах триденного святкування весілля мільярдера, відбулося безліч вечірок, на які гості вбиралися у вбранні от кутюр і коштовності.
Для однієї із появ на вечірці у Венеції Кріс Дженнер вирішила одягнути сукню від Dolce & Gabbana з колекції Alta Moda. Це було фіолетове вбрання на затин, з опущеною лінією плеча і дуже довгим шлейфом.
«Кім одягла цю приголомшливу сукню на показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Апулії пару років тому, і я була так закохана нею, що вона була надто красивою, щоб не привезти її на ці особливі вихідні! Можливо, мене викликали у сімейному груповому чаті… Кім, ти моє натхнення!!», — написала Кріс.
Як і Кім, Кріс Дженнер доповнила вбрання розкішним кольє з величезним каменем у центрі, а також діамантами.
Однак це не перший випадок, коли Кріс позичає вбрання доньки і виходить в них на червоні доріжки. Її неодноразово фотографували у таких образах.