Повторила свій культовий образ: Джулію Робертс сфотографували в штанному костюмі

Джулія Робертс / © Getty Images

Реклама

Джулію Робертс сфотографували папараці, коли вона залишала «Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером» у Нью-Йорку. На програму вона ходила, щоб розповісти про свій новий фільм «Після полювання».

Актрису сфотографували на вулиці, а одягнена вона була в сірий штанний костюм від бренду Salon 1884 з колекції Pre-Spring 2026. Її вбрання містило жакет і мішкуваті штани, і було виконане в естетиці чоловічих костюмів 1980-х років. Носила вона його в поєднанні з сірою сорочкою і краваткою, до якої застосувала оригінальний модний прийом — прикрасила її брошками від різних брендів. Лук вона також доповнила сумкою від Polene і високою зачіскою-пучком.

Джулія Робертс / © Getty Images

Однак цей образ акторки нагадав вбрання, яке вона носила багато років тому. 1990 року 23-річна Джулія прийшла на церемонію вручення премії «Золотий глобус» у чоловічому штанному костюмі Giorgio Armani. Тоді критики і фанати вирішили, що вона збожеволіла.

Реклама