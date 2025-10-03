ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
102
1 хв

Повторила свій культовий образ: Джулію Робертс сфотографували в штанному костюмі

Акторка доповнила це вбрання цікавою деталлю, яка привернула увагу.

Юлія Каранковська
Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулію Робертс сфотографували папараці, коли вона залишала «Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером» у Нью-Йорку. На програму вона ходила, щоб розповісти про свій новий фільм «Після полювання».

Актрису сфотографували на вулиці, а одягнена вона була в сірий штанний костюм від бренду Salon 1884 з колекції Pre-Spring 2026. Її вбрання містило жакет і мішкуваті штани, і було виконане в естетиці чоловічих костюмів 1980-х років. Носила вона його в поєднанні з сірою сорочкою і краваткою, до якої застосувала оригінальний модний прийом — прикрасила її брошками від різних брендів. Лук вона також доповнила сумкою від Polene і високою зачіскою-пучком.

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Однак цей образ акторки нагадав вбрання, яке вона носила багато років тому. 1990 року 23-річна Джулія прийшла на церемонію вручення премії «Золотий глобус» у чоловічому штанному костюмі Giorgio Armani. Тоді критики і фанати вирішили, що вона збожеволіла.

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

