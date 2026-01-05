Повторила свій старий образ, але в іншій сукні: Ель Феннінг вийшла у світ з декольте до пупа

Ель Феннінг / © Associated Press

Акторка Ель Фенінг була не схожою на себе на 31-шій щорічній церемонії вручення премії Critics Choice Awards, яка відбулася у неділю, 4 січня, у Санта-Моніці. 27-річна дівчина зазвичай обирає для своїх появ романтичні сукні, але цього разу обрала золоте ефектне вбрання від Ralph Lauren із колекції осінь-зима 2003 року та доповнила його прикрасами від Cartier.

Сукня Ель була золотою, приталеною, мала довгий шлеф і глибоке декольте зі складкою тканини спереду. Також тканина сукні була повністю розшита лелітками, через що неймовірно сяяла.

Спина у сукні була також оголеною і такий дизайн додава витонченості дівчині.

Однак 2023 року акторка вже носила сукню схожого дизайну. Під час шоу Le Defile — Walk Your Worth, яке відбулося у Франції, Ель вийшла на подіум у вбранні від Georges Chakra із колекції весна-літо 2022. Вбрання дівчини було повністю розшите лелітками та бісером і у ньому було таке ж декольте.

Ель Феннінг 2023 року у Парижі / © Associated Press