Поява року: Ендрю Гарфілд вийшов на червону доріжку з картонною Флоренс П'ю

Акторка хоч і не змогла прийти, але її колега зробив так, щоб вона стала головною зіркою червоної доріжки.

У Лондоні в розпалі Міжнародний кінофестиваль і в його межах відбулася прем'єра фільму "Час жити" (We Live in Time), в якому головні ролі зіграли Ендрю Гарфілд і Флоренс П'ю.

Однак побувати на цьому важливому заході Флоренс не змогла, оскільки зараз перебуває на зніманнях іншого фільму.

Ендрю вирішив допомогти своїй колезі-акторці все ж таки з'явиться на прем'єрі. Він зробив картонну копію Флоренс і вийшов з нею на червону доріжку. Вона була роздрукована в натуральну величину.

Ендрю Гарфілд з картонною Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Актор позувала зі своєю картонною колегою, обіймався та носив під пахвою.

Ендрю Гарфілд з картонною Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Ендрю Гарфілд з картонною Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Фотосесія Гарфілда на заході викликала фурор і однозначно привернула увагу не лише фільму, а й до самих акторів.

Ендрю Гарфілд з картонною Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Сама Флоренс, йомовірно, не знала, що Ендрю планує принести її картонну копію на прем'єру, оскільки в Instagram зробила кілька репостів із цього заходу та написала, що у захваті від такої його ідеї.

Instagram Флоренс П'ю

А що стосується фотографії, яку Ендрю обрав для спільного виходу в Лондоні, то вона була зроблена перед показом фільму "Час жити", у готелі Crosby Street у Нью-Йорку ще у вересні. Флоренс на ньому позує у сукні-сітці від Модного дому Christian Dior.

Фото реальної Флоренс П'ю у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

У фільмі пара зіграла закоханих. "Час жити" розповідає зворушливу історію про Тобіаса та Алмут, які знайомляться зовсім дивним способом — дівчина збиває його машиною. Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей і стає початком неймовірного роману. Надалі вони зіштовхуються з безліччю життєвих проблем, які переживають завдяки своєму коханню. У героїні Флоренс, молодого шеф-кухаря, діагностують рак, а Гарфілд грає її партнера та батька трирічної доньки пари.

Він був знятий минулої весни, і саме тому на Met Gala 2023 П'ю з'явилася з поголеною головою. На такий крок вона пішла заради ролі та реалестичності трагедії своєї героїні.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

В український прокат картина виходить 31 жовтня.

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