Поєднала аксесуари за кольором: Дакота Джонсон під прицілом папараці в Нью-Йорку

Незабаром ми побачимо акторку в новому супергеройському фільмі, прем'єра якого запланована на День усіх закоханих.

Акторка Дакота Джонсон, яку багато хто знає насамперед за гучною серією фільмів "П'ятдесят відтінків сірого", потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Зірка зараз проводить час у "Великому Яблуці", оскільки зайнята промоцією нового фільму зі своєю участю "Мадам Павутина".

Коли акторку сфотографували, вона виходила з готелю. На Дакоті була чорна довга прозора трикотажна сукня від бренду Tom Ford. Вбрання дівчина носила в поєднанні з боді та об'ємною чорною курткою від Gucci з весняної колекції 2024 року. Також від цього бренду на ній були окуляри в червоній оправі, а в руці сумка.

Вдалося розглянути в образі Джонсон й інші не менш дорогі аксесуари – чоботи від Bottega Veneta та прикраси від брендів Verdura і Jessica McCormack.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що до акторського складу супергеройського фільму "Мадам Павутина" також приєдналися акторки Емма Робертс та Сідні Свіні. Картина розповість про парамедикиню з Мангеттена — Кассандру Вебб, яка через мутацію виявила в собі надприродні здібності. Вона починає бачити майбутнє. Героїня знайомиться з трьома жінками, з якими починає співпрацювати, щоб дізнатися більше про своє минуле і пережите фатальне сьогодення.

В український прокат "Мадам Павутина" вийде 14 лютого.

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