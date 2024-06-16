Поєднала біле та квіти: красива Мелісса Маккарті сяяла на червоній доріжці у штанах

Вона одягла стильне вбрання, яке матиме чудовий вигляд на будь-якому заході.
Акторка Мелісса Маккарті вирішила піти проти правил і одягла на червону доріжку не сукню, а прямі штани. Зірка з'явилася на кінофестивалі "Трайбека" у Нью-Йорку у елегантному вбранні світлого відтінку від Valentino.
Її лук включала білу сорочку у великі квіти, яка мала довгі рукави та ґудзики, а носила вона її у поєднанні з елегантними штанами прямого фасону з деніму. Талію акторки підкреслював білий пояс із золотою пряжкою.
Також лук вона доповнила білими туфлями на підборах, макіяжем, укладанням та кількома золотими прикрасами. Позуючи фотографам Мелісса мило усміхалася.
Квіткові мотиви на світські події Маккарті носить дуже часто. Наприклад, на прем'єру комедії від Netflix "Без глазурі", в якій зіграла одну з головних ролей, вона прийшла в яскравій сукні-балахоні з квітами та обідком.
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