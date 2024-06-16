Поєднала біле та квіти: красива Мелісса Маккарті сяяла на червоній доріжці у штанах

Акторка Мелісса Маккарті вирішила піти проти правил і одягла на червону доріжку не сукню, а прямі штани. Зірка з'явилася на кінофестивалі "Трайбека" у Нью-Йорку у елегантному вбранні світлого відтінку від Valentino.

Її лук включала білу сорочку у великі квіти, яка мала довгі рукави та ґудзики, а носила вона її у поєднанні з елегантними штанами прямого фасону з деніму. Талію акторки підкреслював білий пояс із золотою пряжкою.

Також лук вона доповнила білими туфлями на підборах, макіяжем, укладанням та кількома золотими прикрасами. Позуючи фотографам Мелісса мило усміхалася.

Меліса Маккарті / Фото: Getty Images

Квіткові мотиви на світські події Маккарті носить дуже часто. Наприклад, на прем'єру комедії від Netflix "Без глазурі", в якій зіграла одну з головних ролей, вона прийшла в яскравій сукні-балахоні з квітами та обідком.

Меліса Маккарті / Фото: Associated Press

Читайте також: