Поєднала білий топ і зелені штани: Кеті Голмс знову показала модний майстерклас

Кеті Голмс і Тіна Ноулз / © Getty Images

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Колишня дружина Тома Круза – акторка Кеті Голмс – носить титул нью-йоркської модниці. Вона вміє привернути увагою своїм простим вбранням, яке обирає для прогулянок чи походу на роботу до театру. Але будемо відвертими, коли справа доходить до її світських появ, справляється Кеті не гірше.

Цього тижня Кеті завітала на презентацію книжки Тіни Ноулз «Матріарх, мемуари», організованої в Нью-Йорку. Вона прийшла підтримати маму Бейонсе в простому, але елегантному вбранні, яке було цікавим і сучасним. Кеті поєднала білий топ та зелені вкорочені штани, витончені прикраси та природний макіяж, який підкреслював її природну красу. Зачіска була простою, з розпущеним волоссям, що ще більше посилювало враження невимушеності.

Кеті Голмс і Тіна Ноулз / © Getty Images

Її вбрання ідеально підходило для такого заходу, як презентація книжки, — воно досить повсякденне, але не надто формальне. Кеті Голмс в чергове продемонструвала, як за допомогою кількох добре підібраних речей можна створити сучасний образ, що ідеально підходить для впевнених у собі жінок, які цінують комфорт і стиль.

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У книжці, яку презентувала Тіна, вона зізнається, що у неї діагностували рак молочної залози. Онкологію у Ноулз виявили у липні минулого року. На щастя, рак опинився на ранній стадії. Мама Бейонсе каже, що до кінця року вже перенесла операцію з видалення пухлини. Завдяки тому, що хворобу виявили вчасно, вона швидко її поборола і зараз чудово почувається.

«У мене все чудово. Я вільна від раку і неймовірно щаслива, що Бог дозволив мені виявити його на ранній стадії», – каже Ноулз.

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