Поєднала блакитний та рожевий: ексзірка The Pussycat Dolls Ешлі Робертс під прицілом папарацці

Жоден її вихід зі студії в Лондоні не обходиться без уваги фотографів.

Співачка та ведуча Ешлі Робертс, яка прославилася як одна з учасниць гурту The Pussycat Dolls, зараз живе та працює в Лондоні, тому часто стає мішенню для місцевих папараці.

У п'ятницю, 28 липня, знаменитість помітили, коли вона виходила зі студії Heart Breakfast, де працює ведучою разом із Амандою Голден.

На 41-річній Ешлі був блакитний костюм, що складався з топа-водолазки з довгими рукавами та штанів-кльош. Вбрання мало принт з імітацією джинсової тканини, а ось доповнила вона його рожевими туфлями та яскраво-рожевою сумкою Balenciaga з короткими ручками. Сумка ідеально вписалася в образ, оскільки на топі було прострочення рожевими нитками.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Також на обличчі вона мала макіяж і сонцезахисні окуляри, а волосся Робертс зібрала у високу зачіску. Ця модель сумки одна з улюблених у Ешлі і вона її часто стилізує з різними луками, наприклад, нещодавно зірка поєднала її з ефектною рожевою сукнею з драпуванням.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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