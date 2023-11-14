Поєднала боді і повністю прозору сукню: Розі Гантінгтон-Вайтлі у відвертому луку на заході

Колишня модель Victoria's Secret відвідала бал у Лондлні, але не у бальній сукні.

36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — викликала фурор своїм образом для першого балу матерів, організованого mothers2mother у Лондоні. На Розі була повністю прозора мереживна сукня від Esthe з довгими рукавами і високою горловиною, під якою у неї було боді з V-подібним декольте від цього ж бренду.

Ефектний образ знаменитість доповнила взуттям на підборах, високою зачіскою та клатчем. Також на ній було безліч прикрас із діамантами від Tiffany & Co. Tiffany: браслети на зап'ястях та довгі сережки.

Макіяж Розі зробила цього разу яскравий, використавши теракотову помаду, сріблясті тіні з блискітками та намалювала чорні стрілки.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше вона похизувалася пружними сідницями та показала результат своїх тренувань у спортзалі.

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