Поєднала босоніжки та білі шкарпетки: співачка Сабріна Карпентер під прицілом папараці

Новоспечена зірка Сабріна Карпентер – 25-річна співачка родом з Пенсільванії – розриває TikTok та Instagram хітами, а також серця модників своїми образами. Вона чудово вжилася в роль чарівної попзірки і активно слідує трендам.

Її останній хіт – Espresso – на першому рядку чарту Billboard і його вже називають головним саундтреком усіх літніх вечірок. Дівчина активно відвідує різні фестивалі, заходи та інтерв'ю, адже нещодавно потрапила під приціл папараці дорогою на передачу Saturday Night Live. Дівчина була одягнена у вбрання від Miu Miu – синє поло та білу мініспідницю, які доповнила роговими окулярами від цього ж бренду.

Також вона одягла високі білі шкарпетки та босоніжки на високих платформах та підборах. Зачіска у неї була об'ємною, а на обличчі вона зробила трендовий лате-макіяж. Але також здивувала і сумка у її руці, адже Сабріна несла Kelly від Hermes із чорної шкіри.

Сабріна Карпентер / Фото: Getty Images

Але якщо вам здається, що про Сабріну ви раніше не чули, то, мабуть, забули про скандал, у якому вона фігурувала кілька років тому. 2021 року на співачку розізлилася фанбаза ще однієї юної співачки – Олівії Родріго, чий сингл Drivers License тоді звучав просто звідусіль. Дівчата не поділили хлопця – актора та музиканта Джошуа Бассетта, який, за чутками, покинув Родріго заради Карпентер.

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