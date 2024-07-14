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Поєднала бюстгальтер і блейзер: Шарліз Терон з'явилася у драматичному вбранні на заході

Поєднала бюстгальтер і блейзер: Шарліз Терон з'явилася у драматичному вбранні на заході

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Акторка підкреслила вбрання струнку фігуру.

48-річна акторка Шарліз Терон відвідала захід Africa Outreach Project, який відбувся у Лос-Анджелесі. Зірка з'явилася перед фотографами у сміливому ансамблі чорного кольору, адже поєднала бюстгальтер із блейзером.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Також Шарліз одягла гламурну спідницю довжини міді, яка була повністю розшита лелітками, бісером та прикрашена стразами. Образ завершувала вже культова пара взуття від бренду Dior J'Adior, які мають характерний та впізнаваний дизайн – білу штрипку з бантами та назвою моделі.

Волосся Терон зібрала в пучок, залишивши кілька пасм спадати на обличчя, а також зробила легкий макіяж і додала кілька прикрас.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Раніше слінгбеки від Dior неодноразово одягали інші знаменитості, зокрема серед відомих особистостей, які їх носять регулярно – перша леді США Джилл Байден та 38-річна Беатріче Борромео — дружина онука княгині Монако Грейс Келлі — П'єра Казірагі.

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