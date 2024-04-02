Поєднала червоний колір і золото: гламурна Ганна Веддінгем сходила на інтерв'ю

49-річна акторка Ганна Веддінгем, яка зіграла в серіалах "Гра престолів" та "Тед Лассо", потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Зірка прямувала на запис програми "Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером", щоб розповісти про майбутній фільм "Каскадер", в якому взяла участь.

На інтерв'ю вона одягла вбрання у червоно-золотих кольорах. На Ганні був костюм зі спідницею-олівцем та укороченим жакетом, на якому було оздоблення лелітками та гламурні ґудзики. Образ вона доповнила золотими сережками-кільцями та босоніжками на підборах.

Варто відзначити і розкішне укладання на один бік з легкими хвилями, а також ніжний макіяж та манікюр.

Ганна Веддінгем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також Ганна виховує доньку і нещодавно з'явилася на 30-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів, яка відбулася у Лос-Анджелесі, з картонним клатчем, який зробила її 9-річна дочка. Аксесуар привернув увагу публіки і мав дуже зворушливий вигляд.

Ганна Веддінгем / Фото: Getty Images

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