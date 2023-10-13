Поєднала червону сумку з чоботями: Гайді Клум продемонструвала яскравий осінній аутфіт

Зірка не любить просте чи нудне вбрання. Гайді завжди вибирає лише яскраві відтінки, міні або кричущі принти.

Німецьку супермодель 90-х та телеведучу Гайді Клум помітили папараці в Лос-Анджелесі, коли вона вийшла зі свого автомобіля і прямувала на чергові знымання талант-шоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent). У цьому проєкті вона вже багато років є однією з суддей.

На Гайді був яскравий осінній аутфіт. Зірка одягла блакитний ансамбль зі спідниці та водолазки з довгими рукавами із велюрової тканини. Також це вбрання мало великий квітковий принт.

Доповнила вона образ своїм улюбленим червоним манікюром, червоною квадратною сумкою та чоботями на високих підборах. Також вона одягла круглі сонцезахисні окуляри, кілька прикрас і просто розпустила своє красиве волосся.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Вбрання зірки було від бренду Babak Rachpoot. У більш епатажному луку від цього бренду також вчора на публіці з'явилася і модель Джулія Фокс — вона одягла спідню білизну поверх одягу і прийшла так на інтерв'ю.

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