Поєднала чоботи та легку сукню: Аліса Мілано під прицілом папараці у Нью-Йорку

Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" — Алісса Мілано — прибула на шоу GMA3: What You Need To Know у Нью-Йорку. Мілано сфотографували на вулиці, коли вона вийшла із машини.

Акторка була одягнена у легку сукню у стилі бохо. Вбрання не мало рукавів, але його прикрашав строкатий принт, рюші та зав'язки. Сукню вона поєднала з коричневими замшевими чоботями, підтримавши тренд, який став дуже популярним серед знаменитостей.

Також Алісса зробила об'ємну зачіску з кучерями, макіяж та прикрасила шию яскравими намистами.

Алісса Мілано / Фото: Getty Images

На шоу вона прийшла розповісти про свій дебют на театральній сцені — Мілано зіграла Роксі Гарт — героїню знаменитої п'єси "Чикаго".

Алісса Мілано / Фото: Getty Images

Деякими подробицями своєї роботи акторка поділилася у короткому відео.

