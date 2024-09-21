Поєднала чоботи та легку сукню: Аліса Мілано під прицілом папараці у Нью-Йорку

Вона продемонструвала найпопулярніший модний тренд.
Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" — Алісса Мілано — прибула на шоу GMA3: What You Need To Know у Нью-Йорку. Мілано сфотографували на вулиці, коли вона вийшла із машини.
Акторка була одягнена у легку сукню у стилі бохо. Вбрання не мало рукавів, але його прикрашав строкатий принт, рюші та зав'язки. Сукню вона поєднала з коричневими замшевими чоботями, підтримавши тренд, який став дуже популярним серед знаменитостей.
Також Алісса зробила об'ємну зачіску з кучерями, макіяж та прикрасила шию яскравими намистами.
На шоу вона прийшла розповісти про свій дебют на театральній сцені — Мілано зіграла Роксі Гарт — героїню знаменитої п'єси "Чикаго".
Деякими подробицями своєї роботи акторка поділилася у короткому відео.
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