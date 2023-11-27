Поєднала чорний костюм і бра: Емма Вотсон здивувала вибором сміливого вбрання

Для червоної доріжки в Лондоні акторка вибрала елегантний ансамбль, акцентувавши увагу на бюстгальтері.
Цього року ми бачили на різноманітних заходах та червоних доріжках зірок у абсолютно різних образах, серед яких були голі сукні та відверті декольте. Але нічого подібного від зірки "Гаррі Поттера" ніхто не очікував.
33-річна британська акторка Емма Вотсон з'явилася на презентації документального фільму "Ми сміємо мріяти" про спортсменів-біженців.
Для цього заходу акторка одягла чорний костюм від бренду Alexander McQueen, що складався зі штанів-кльош та приталеного жакету з прикрасою на плечі у вигляді аплікації з каміння. Костюм вона поєднала з чорним бра хрест-навхрест, яке було видно з-під вбрання.
Також Емма доповнила образ босоніжками з камінням, яскравою помадою на губах, зачіскою та сережками-цвяшками.
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