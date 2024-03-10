Поєднала чорний костюм та корсет з декольте: Єва Лонгорія відвідала вечірку у Голлівуді

На заході вона з'явилася в елегантному жіночному образі, який пыдкреслював її розкішну фігуру.
Напередодні церемонії "Оскар" Голлівуд розривається від вечірок та інших світських заходів, організованих на честь номінантів. Один із таких заходів відбувся 8 березня — у Міжнародний жіночий день провели 17-ту щорічну вечірку для жінок-номінантів премії "Оскар", яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Гостею заходу стала акторка Єва Лонгорія. Зірка позувала перед камерами в луку від бренду Stella McCartney, який складався із чорного штанного костюма-смокінгу та елегантного корсету бежевого кольору, що застібався спереду на гачки.
Жакет костюма прикрашали чорні стрази, а штани шовковий пояс на талії. Також акторка одягла чорні туфлі, а в руці тримала гламурний бежевий клатч зі стразами.
Макіяж у Лонгорії був у коричневій гамі, укладання легкими кучерями, а у вухах сережки-кільця з діамантами.
Нагадаємо, що 61-річна колега Єви — зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Марсія Крос — закрила показ Vetements, який відбувся у Парижі в межах Тижня моди. На подіум Марсія вийшла в червоній сукні, повністю усипаній червоними стразами.
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