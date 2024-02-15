Поєднала чорний лук з оригінальними прикрасами-голками: Флоренс П'ю в елегантному образі в Лондоні

У продовженні фільму П'ю отримала роль принцеси Ірулан. У книжках Френка Герберта від імені принцеси ведеться оповідь, і кожен розділ починається епіграфом з її цитатою.

28-річна британська зірка Флоренс П'ю прибула на батьківщину – до Лондона – щоб презентувати в англійській столиці другу частину "Дюни". Захід відбувся у День усіх закоханих 14 лютого.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

На фотокол Флоренс вийшла в костюмі від бренду Maticevski з колекції Pre-Fall 2023. Він був чорного кольору, у топа було асиметричне декольте, а у штанів — широкі холошні, на яких також були високі розрізи та складки.

Образ акторка доповнила стильними та оригінальними срібними прикрасами від бренду Shaun Leane, які нагадували зібрані разом голки різного розміру. У такому стилі на ній був чокер, сережки та браслет. Також можна помітити, що на дівчині босоніжки на високій платформі, які були від бренду Piferi Rosalia.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Зачіску акторці зробили об'ємною, а ось макіяж лаконічним та дуже ніжним.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Презентацію відвідали й інші зірки картини: Леа Сейду, Ребекка Фергюсон та Зедея.

Флоренс П'ю, Леа Сейду, Ребекка Фергюсон та Зедея / Фото: Associated Press

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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