Поєднала драму і шик: Ешлі Робертс здивувала вибором сукні для прем'єри фільму в Лондоні

Ешлі Робертс / © Associated Press

Реклама

10 червня в Лондоні відбулася прем’єра фільму «Долина Ехо» і гостею заходу стала колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс, яка зараз є однією з ведучих на популярному британському радіо. Зірка позувала фотографам після прибуття на прем’єру та привернула багато уваги через свою ефектну сукню від Elisabetta Franchi.

Вбрання Ешлі включало два кольори — чорний та гірчичний. Корсетне боді, яке було частиною ансамблю, мало дуже ефектний та незвичний вигляд. Сама ж сукня мала великий виріз спереду та розріз на спідниці прикрашений акцентною брошкою зі стразами.

Ешлі Робертс / © Associated Press

Образ Робертс доповнила чорними панчохами, босоніжками на підборах та яскравим макіяжем. Її зачіска теж була креативною, адже стилісти артистки зробили їй високу зачіску з чубчиком та проділом.

Реклама

Сама Ешлі пожартувала в Instagram, що дрескод вечора був smart casual (смарт кежуал), що з англійської перекладається як «ошатний повсякденний стиль».

Нагадаємо, що головні ролі у цьому фільмі зіграли Джуліанна Мур та Сідні Свіні, які теж прийшли на захід. Мур сяяла перед фотографами у чорній сукні від Prada, а ось Сідні у ніжно-блакитній від Miu Miu.

Джуліанна Мур і Сідні Свіні / © Associated Press

Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images Ешлі Робертс / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images