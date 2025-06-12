Поєднала драму і шик: Ешлі Робертс здивувала вибором сукні для прем'єри фільму в Лондоні

10 червня в Лондоні відбулася прем’єра фільму «Долина Ехо» і гостею заходу стала колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс, яка зараз є однією з ведучих на популярному британському радіо. Зірка позувала фотографам після прибуття на прем’єру та привернула багато уваги через свою ефектну сукню від Elisabetta Franchi.
Вбрання Ешлі включало два кольори — чорний та гірчичний. Корсетне боді, яке було частиною ансамблю, мало дуже ефектний та незвичний вигляд. Сама ж сукня мала великий виріз спереду та розріз на спідниці прикрашений акцентною брошкою зі стразами.
Образ Робертс доповнила чорними панчохами, босоніжками на підборах та яскравим макіяжем. Її зачіска теж була креативною, адже стилісти артистки зробили їй високу зачіску з чубчиком та проділом.
Сама Ешлі пожартувала в Instagram, що дрескод вечора був smart casual (смарт кежуал), що з англійської перекладається як «ошатний повсякденний стиль».
Нагадаємо, що головні ролі у цьому фільмі зіграли Джуліанна Мур та Сідні Свіні, які теж прийшли на захід. Мур сяяла перед фотографами у чорній сукні від Prada, а ось Сідні у ніжно-блакитній від Miu Miu.