Поєднала джинси на зав'язках та светр: Дженніфер Лопес під прицілом папараці в Парижі

Американська суперзірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці в Парижі у стильному та лаконічному вбранні, яке дуже просто повторити.

На знаменитій співачці та акторці були вільні джинси із зав'язками, які вона носила у поєднанні з короткою білою футболкою. Дженніфер також одягла білі кеди, а яскравим аксесуаром стала невелика, але культова сумка Lady Dior зеленого відтінку. Свого часу такі сумки дуже любила принцеса Діана.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Волосся Лопес зібрала у високу зачіску, на обличчі зробила макіяж, одягла сонцезахисні окуляри від Gucci та кілька ювелірних виробів, серед яких можна помітити браслет від Van Cleef & Arpels.

Потім її сфотографували ще один раз і це своє вбрання зірка доповнила теплим довгим светром. Цей образ дуже личив артистці.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Днем раніше Лопес помітили на вулиці в Парижі з дочкою Еммою. Вони разом тримавшись за руки, виходили з готелю. Дженніфер була неймовірно красивою.

Дженніфер Лопес та її дочка Емма / Фото: Getty Images

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