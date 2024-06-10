Поєднала джинси та твідовий жакет: супермодель 90-х Крісті Тарлінгтон на заході у Нью-Йорку

У цьому повсякденному вбранні вона мала дуже стильний та жіночний вигляд.

Супермодель 90-х Крісті Тарлінгтон відвідала обід, який выдбувся у межах фестивалю "Трайбека" на честь програми "Крізь її об'єктив: програма для жінок-режисерів". Захід організував у готелі Greenwich у Нью-Йорку бренд Chanel.

Саме тому Крісті прийшла з ніг до голови одягнена у цей відомий французький бренд. Модель поєднувала прямі джинси, білу базову футболку та твідовий жакет із ґудзиками.

Доповнювали її вбрання легкий макіяж, коричневі балетки та гламурний клатч розшитий напистинами.

Крісті Тарлінгтон / Фото: Getty Images

Також цей світський захід відвідала колишня дружина актора Тома Круза- Кеті Голмс. На обіді вона з'явилася у стильному вбранні, яке було трохи в стилістиці Y2K, але як і Крісті - у стильних джинсах.

Кеті Холмс / Фото: Associated Press

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