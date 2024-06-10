Поєднала джинси та твідовий жакет: супермодель 90-х Крісті Тарлінгтон на заході у Нью-Йорку

У цьому повсякденному вбранні вона мала дуже стильний та жіночний вигляд.
Супермодель 90-х Крісті Тарлінгтон відвідала обід, який выдбувся у межах фестивалю "Трайбека" на честь програми "Крізь її об'єктив: програма для жінок-режисерів". Захід організував у готелі Greenwich у Нью-Йорку бренд Chanel.
Саме тому Крісті прийшла з ніг до голови одягнена у цей відомий французький бренд. Модель поєднувала прямі джинси, білу базову футболку та твідовий жакет із ґудзиками.
Доповнювали її вбрання легкий макіяж, коричневі балетки та гламурний клатч розшитий напистинами.
Також цей світський захід відвідала колишня дружина актора Тома Круза- Кеті Голмс. На обіді вона з'явилася у стильному вбранні, яке було трохи в стилістиці Y2K, але як і Крісті - у стильних джинсах.
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