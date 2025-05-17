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- Шоу-бізнес
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Поєднала джинси та цікаву кофту з рюшами: Беллу Хадід помітили у Лондоні
Дівчина любить незвичайні поєднання в одязі, що знову продемонструвала. Схоже, що після цього її виходу подібні рюші на трикотажі можуть повернутися в моду.
Американську модель Беллу Хадід сфотографували папараці у Лондоні, коли вона виходила зі свого готелю. 28-річна дівчина прямувала на вулицю Брік-Лейн, щоб взяти участь у програмі Chicken Shop Date.
Вбрання вона обрала у стилі двотисячних, оскільки поєднала прямі сині джинси з коричневою майкою та трикотажною кофтою, прикрашеною рюшами. Також Хадід доповнила свій образ великою коричневою сумкою, туфлями від Yves Saint Laurent та окулярами від Gucci. Її волосся було розпущене і красиво укладене в трендову зачіску.
Нагадаємо, що офіційно свою нову зачіску, а Белла кардинально змінила колір волосся і перефарбувалася в білявку, вона продемонструвала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у Франції декількома днями раніше — модель відвідала відкриття цього грандіозного заходу у чорній сукні від Saint Laurent та прикрасах із смарагдами.