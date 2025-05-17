Поєднала джинси та цікаву кофту з рюшами: Беллу Хадід помітили у Лондоні

Белла Хадід / © Getty Images

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Американську модель Беллу Хадід сфотографували папараці у Лондоні, коли вона виходила зі свого готелю. 28-річна дівчина прямувала на вулицю Брік-Лейн, щоб взяти участь у програмі Chicken Shop Date.

Вбрання вона обрала у стилі двотисячних, оскільки поєднала прямі сині джинси з коричневою майкою та трикотажною кофтою, прикрашеною рюшами. Також Хадід доповнила свій образ великою коричневою сумкою, туфлями від Yves Saint Laurent та окулярами від Gucci. Її волосся було розпущене і красиво укладене в трендову зачіску.

Белла Хадід у Лондоні / © Getty Images

Нагадаємо, що офіційно свою нову зачіску, а Белла кардинально змінила колір волосся і перефарбувалася в білявку, вона продемонструвала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у Франції декількома днями раніше — модель відвідала відкриття цього грандіозного заходу у чорній сукні від Saint Laurent та прикрасах із смарагдами.

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Белла Хадід у Каннах / © Associated Press

Белла Хадід у Каннах / © Associated Press

Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід з батьком / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images