Поєднала гламурну сукню та штани: Ель Феннінг здивувала вибором вбрання для червоної доріжки

Акторка додала трохи гламуру на червону доріжку британського кінофестивалю.

Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Associated Press

27-річна Ель Феннінг відвідала Лондонський кінофестиваль, оскільки там презентували фільм, у якому вона зіграла — картину під назвою «Сентиментальна цінність».

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Акторка вийшла на червону доріжку в простому, на перший погляд, вбранні від бренду Simone Rocha, яке той презентував публіці в колекції весна-літо 2026. На Ель була довга гламурна майка, повністю розшита лелітками. Вбрання було вільного фасону, а поєднувала вона його з іще однією несподіваною річчю — широкими чорними штанами з відворотами на низу холошень.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Цей цікавий ансамбль Феннінг доповнила босоніжками з ремінцями від Manolo Blahnik і зачіскою, яку робить дуже рідко, — її волосся було зібране у високий пучок, а на скронях було кілька підкручених пасом, що додавало луку нотку ніжності та романтики.

Також акторка доповнила цей образ прикрасами від бренду Cartier, оскільки вона з ним співпрацює.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Уперше цей фільм показали публіці у Каннах на Міжнародному кінофестивалі. Акторка одягла на прем’єру гламурну сукню-бюстьє з 3D-кольорами від Armani Prive. Це було довге вбрання з декольте повністю розшите сріблястими лелітками.

