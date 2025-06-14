Поєднала гламурний костюм і коштовності: Брук Шилдс сяяла на прем'єрі фільму

Брук Шилдс / © Associated Press

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Брук Шилдс, якій зовсім нещодавно виповнилося 60 років, відвідала захід у Нью-Йорку. Акторка сяяла на червоній доріжці у день прем’єрного показу фільму «Моя мама Джейн», який презентували у межах кінофестивалю Трайбека.

Акторка одягла з такої нагоди костюм, штани та жакет який були розшиті лелітками смарагдового кольору. Жакет її вбрання прикрашали чорні шовкові лацкани, а Брук носила його на голе тіло. Образ зірка «Блакитної лагуни» доповнила безліччю коштовностей, зачіскою з розкішними кучерями, сатиновим клатчем та туфлями на підборах.

Брук Шилдс / © Associated Press

Нагадаємо, що кількома днями раніше Брук сяяла на вручення 78-ї щорічної премії «Тоні», яка присуджується в галузі американського театру. Вона одягла червону мінісукню з асиметричним подолом, драпуванням і лелітками від Модного дому Balmain.

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Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press