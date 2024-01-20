Поєднала худі з гламурною сукнею-бюстьє: Джулія Фокс одягла незвичайний лук на прем'єру фільму

Відома американська модель та акторка Джулія Фокс опинилася у центрі уваги на презентації фільму "Присутність", що відбулася в американському місті Парк-Сіті.

Захід минув у межах фестивалю незалежного кіно Санденс.

Джулія зіграла у цьому фільмі одну з головних ролей, але також у картині з'явиться зірка "Ангелів Чарлі" Люсі Лью. На заході Люсі позувала з Фокс у жакардовій сукні з аплікацією та американською проймою.

Джулія Фокс та Люсі Лью / Фото: Associated Press

Сама ж Джулія одягла традиційний для себе незвичайний образ. Її лук був в чорному кольорі і складалася з поєднання на перший погляд непоєднуваних речей — кофти з каптуром і гламурної сукні-бюстьє в лелітками. Також акторка доповнила образ ковбойськими чоботями та короткими шкіряними рукавичками.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Волосся Джулія заправила в каптур своєї кофти, а її макіяж був із використанням сірих тіней та фіолетової помади.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

А ось днем раніше Фокс постала перед фотографами в повністю джинсовому образі, який доповнила білою фатою.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також кілька епатажних кадрів вона показала й у Instagram. Акторка опублікувала фото у білій сукні зі сміливим декольте, а також похизувалася епатажним взуттям.

Джулія Фокс/instagram.com/juliafox

Джулія Фокс/instagram.com/juliafox

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