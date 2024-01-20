Поєднала худі з гламурною сукнею-бюстьє: Джулія Фокс одягла незвичайний лук на прем'єру фільму

В образі вона поєднала непоєднуване, чим привернула увагу.
Відома американська модель та акторка Джулія Фокс опинилася у центрі уваги на презентації фільму "Присутність", що відбулася в американському місті Парк-Сіті.
Захід минув у межах фестивалю незалежного кіно Санденс.
Джулія зіграла у цьому фільмі одну з головних ролей, але також у картині з'явиться зірка "Ангелів Чарлі" Люсі Лью. На заході Люсі позувала з Фокс у жакардовій сукні з аплікацією та американською проймою.
Сама ж Джулія одягла традиційний для себе незвичайний образ. Її лук був в чорному кольорі і складалася з поєднання на перший погляд непоєднуваних речей — кофти з каптуром і гламурної сукні-бюстьє в лелітками. Також акторка доповнила образ ковбойськими чоботями та короткими шкіряними рукавичками.
Волосся Джулія заправила в каптур своєї кофти, а її макіяж був із використанням сірих тіней та фіолетової помади.
А ось днем раніше Фокс постала перед фотографами в повністю джинсовому образі, який доповнила білою фатою.
Також кілька епатажних кадрів вона показала й у Instagram. Акторка опублікувала фото у білій сукні зі сміливим декольте, а також похизувалася епатажним взуттям.
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