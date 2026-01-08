Поєднала кежуал та люкс: Дакота Феннінг відвідала світський захід бренду Chanel

Дакота Феннінг / © Associated Press

Напередодні «Золотого глобуса» Модний дім Chanel провів гламурний захід у Лос-Анджелесі, на який були запрошені відомі люди зі світу шоубізнесу. Серед гостей заходу була 31-річна акторка Дакота Феннінг, яка одяглась із ніг до голови у Chanel. Лук дівчини був із колекції весна-літо 2026, створеної новим креативним директором бренду Матьє Блазі.

Дакота та її стилісти поєднали у цьому образі простий кежуал та вишуканий люкс, а все тому, що на ній була біла футболка й сірі джинси, які вона доповнила шкіряною курткою та сумкою винного кольору у стилі Clean Girl. Відомі туфлі Chanel, які одягла акторка, теж були інакшими, адже Блазі перевипустив їх із квадратним мисом.

Аксесуари Феннінг обрала тільки у золоті, а волосся заправила за комір куртки. Привернув увагу і її макіяж, адже Дакота вирішила нафарбувати губи у тренді — Halo Lip Trend. Її образ був створений візажисткою Ерін Аяніан Монро, яка нанесла пігментований колір на центр губ, який поступово зникав до кінчиків і обрамляв її рот легким нюдовим «ореолом».

Все, що вам потрібно, щоб ідеально створити ореол на губах, — це кремовий бронзатор, тонкий пухнастий пензель і олівець для контурування губ.

«Візьміть трохи кремового бронзатора і ретельно втирайте його в пензель», — пояснила Хьюз у коментарі Vogue. «Потім нанесіть цей бронзатор по периметру рота, створюючи цей бронзовий ореол».

У результаті ви отримуєте губи, які не здаються надто окресленими, а стають більш пухкими та круглими — ін’єкції не потрібні.