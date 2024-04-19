Поєднала корсет та сукню-пальто: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан в елегантному вбранні на фотоколлі

У цьому образі вона вирішила підкреслити талія трендовим аксесуаром.

37-річна акторка Нікола Кохлан – зірка популярного серіалу від стримінгового сервісу Netflix "Бріджертони" – знялася ще в одному проєкті – мінісеріалі Big Mood.

Під час презентації шоу, яке відбулося у Нью-Йорку, Нікола вийшла до фотографів у повністю чорному ансамблі, який складався з довгої сукні-пальта від Roland Mouret із рукавами та декольте, яке прикрашав ефектний корсет від hautecuir.

Корсет щільно стягував фігуру дівчини, а ось доповнила вона його туфлями на підборах та масивними золотими прикрасами MISHO – сережками у вухах та каблучками на руках.

Нікола Коглан / Фото: Associated Press

Скульптурний корсет вона одягає вже не вперше, оскільки також з'являлася у подібному елементі вбрання на прем'єрі "Бріджертонів". Однак того разу її корсет був із золота і мав анатомічний дизайн із глибоким змістом.

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