Поєднала корсет у формі серця та високі чоботи: Джулія Фокс у ефектному луку позувала для фотографів

Поєднала корсет у формі серця та високі чоботи: Джулія Фокс у ефектному луку позувала для фотографів

Вона прихильниця екстравагантних луків і на відміну від інших зірок, з радістю позує для папараці, які чекають на вулицях.

До акторки та моделі Джулії Фокс назавжди прив'язалося прізвисько "колишня дівчина Каньє Веста", хоча з репером вона зустрічалася лише два місяці. Проте епатажна знаменитість намагається всіляко привертати увагу саме своїм незвичайним стилем.

Вчора Джулія з'явилася в одному із закладів Нью-Йорка у шкіряному корсетному топі у формі серця від бренду Fleet Ilya та дуже короткій спідниці від бренду Miaou, яка мало що приховувала на її тілі. Цей лук 32-річна Фокс доповнила високими шкіряними чоботами, сріблястою сумкою та макіяжем із чорними стрілками.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

До речі, у своїх екстравагантних образах вона ходить не лише на світські тусовки, а одягається подібним чином і у звичайному житті. Нещодавно модель заскочили на прогулянці, і вона теж була одягнена в штани з екстремально заниженою талією.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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