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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

Поєднала костюм із "голим" топом: 58-річна Голлі Беррі відвідала фестиваль CinemaCon

CinemaCon — найбільші та найважливіші збори власників кінотеатрів з усього світу в Лас-Вегасі, на яких щороку актори, режисери та, звичайно ж, найбільші голлівудські студії презентують публіці свої нові фільми та серіали.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Associated Press

Цього року на фестивалі CinemaCon можна було побачити тандем, який його підкорив — на сцену вийшли актори Голлі Беррі та Кріс Гемсворт.

Голлі Беррі і Кріс Гемсворт / © Associated Press

Голлі Беррі і Кріс Гемсворт / © Associated Press

Вони розповіли присутнім про свою нову роботу — майбутній фільм під назвою «Злочин 101», у якому зіграють разом також із Марком Руффало та Баррі Кеоганом. Відомо про картину поки що мало, окрім того, що це буде захопливий трилер, у якому він — злодій коштовностей, а вона — адвокатка, яка потрапила у пастку. Вихід фільму заплановано на 2026 рік.

На CinemaCon Голлі Беррі з’явилася у вбранні чорного кольору, який включав спідницю-олівець з ґудзиками та жакет. Носила костюм акторка з корсетним мереживним топом, який мав «голий» ефект. Також на Голлі були гламурні туфлі на підборах.

Холлі Беррі / © Associated Press

Холлі Беррі / © Associated Press

Також CinemaCon відвідали й інші зірки цього року, серед яких можна було побачити Дженну Ортегу із серіалу «Венздей», а також Ану де Армас.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Оскар-2021: Голлі Беррі / © Associated Press

Оскар-2021: Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
265
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