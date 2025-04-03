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- Шоу-бізнес
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Поєднала костюм із "голим" топом: 58-річна Голлі Беррі відвідала фестиваль CinemaCon
CinemaCon — найбільші та найважливіші збори власників кінотеатрів з усього світу в Лас-Вегасі, на яких щороку актори, режисери та, звичайно ж, найбільші голлівудські студії презентують публіці свої нові фільми та серіали.
Цього року на фестивалі CinemaCon можна було побачити тандем, який його підкорив — на сцену вийшли актори Голлі Беррі та Кріс Гемсворт.
Вони розповіли присутнім про свою нову роботу — майбутній фільм під назвою «Злочин 101», у якому зіграють разом також із Марком Руффало та Баррі Кеоганом. Відомо про картину поки що мало, окрім того, що це буде захопливий трилер, у якому він — злодій коштовностей, а вона — адвокатка, яка потрапила у пастку. Вихід фільму заплановано на 2026 рік.
На CinemaCon Голлі Беррі з’явилася у вбранні чорного кольору, який включав спідницю-олівець з ґудзиками та жакет. Носила костюм акторка з корсетним мереживним топом, який мав «голий» ефект. Також на Голлі були гламурні туфлі на підборах.
Також CinemaCon відвідали й інші зірки цього року, серед яких можна було побачити Дженну Ортегу із серіалу «Венздей», а також Ану де Армас.