Поєднала костюм із "голим" топом: 58-річна Голлі Беррі відвідала фестиваль CinemaCon

Голлі Беррі / © Associated Press

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Цього року на фестивалі CinemaCon можна було побачити тандем, який його підкорив — на сцену вийшли актори Голлі Беррі та Кріс Гемсворт.

Голлі Беррі і Кріс Гемсворт / © Associated Press

Вони розповіли присутнім про свою нову роботу — майбутній фільм під назвою «Злочин 101», у якому зіграють разом також із Марком Руффало та Баррі Кеоганом. Відомо про картину поки що мало, окрім того, що це буде захопливий трилер, у якому він — злодій коштовностей, а вона — адвокатка, яка потрапила у пастку. Вихід фільму заплановано на 2026 рік.

На CinemaCon Голлі Беррі з’явилася у вбранні чорного кольору, який включав спідницю-олівець з ґудзиками та жакет. Носила костюм акторка з корсетним мереживним топом, який мав «голий» ефект. Також на Голлі були гламурні туфлі на підборах.

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Холлі Беррі / © Associated Press

Також CinemaCon відвідали й інші зірки цього року, серед яких можна було побачити Дженну Ортегу із серіалу «Венздей», а також Ану де Армас.

Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Getty Images Голлі Беррі / © Associated Press Оскар-2021: Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Getty Images Голлі Беррі / © Getty Images Голлі Беррі / © Getty Images