Поєднала мініспідницю та лосини-чоботи: оригінальний образ Гайді Клум для знімань

Щоразу її образи стильні та поєднують у собі останні модні тенденції.

В американському місті Пасадені стартували знімання нового, вже 19-го сезону, розважального шоу America's Got Talent і традиційно незмінною суддею цього проєкту стала супермодель німецького походження Гайді Клум. Зірку заскочили фотографи, коли вона прямувала на знімання.

Цього разу на роботу зірка одягла костюм відтінку марсала, який складався з мініспідниці та жакету. Також на ній була чорна майка та чоботи-лосини на підборах.

Доповнила цей образ Клум сонцезахисними окулярами, великими золотими сережками та макіяжем, а ось у руці у неї була велика м'яка сумка, яка є беззаперечним трендом 2024 року.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Це вже друга поява зірка на зніманнях нового сезону програми, оскільки днями її помітили в коричневому вбранні від Vassia Kostara, яке вона доповнила квадратною сумкою від бренду MCM Diamond Tote.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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