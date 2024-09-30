Поєднала мінісукню, чоботи-колготки та шовкову хустку: Вікторія Бекхем під прицілом папараці

50-річна зірка підкреслила стрункі ноги.
Після свого грандіозного шоу на Тижні моди в Парижі, на якому модельєрка Вікторія Бекхем презентувала колекцію весна-літо 2025, її заскочили папараці. 50-річна жінка виходила зі свого готелю та прямувала до машини.
Вікторія одягла total look від свого бренду, поєднавши чорну мінісукню зі складками на спідниці та рукавами-флаттер, а також чоботи-колготки. Шию Бекхем прикрасила чорною шовковою хусткою, на очі одягла сонцезахисні окуляри.
Її образ також доповнили прикраси з діамантами, золотий годинник, легке укладання та сумка Birkin від Hermes.
Нагадаємо, що під час показу підтримати її прийшла вся родина, а сама вона вийшла до гостей шоу в елегантному чорному смокінгу.
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