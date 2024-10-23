Поєднала молочний та бордовий: стильна Анна Кендрік під прицілом папараці

Анна Кендрік потрапила під приціл фотографів у стильному вбранні, поєднавши наймодніші відтінки цієї осені. На акторці був костюм, що складався з жакету та мініспідниці.

Стиль її вбрання був хоч і стриманим, але не здавався діловим. Річ у тому, що у жакет був приталений, мав ґудзики та трохи широкі плечі. Спідниця була короткою і теж оздоблена декором.

Образ акторка доповнила прикрасами від Irene Neuwirth, трендовою сумкою від Miu Miu відтінку марсала, а також коричневими туфлями з Т-подібними ремінцями. Волосся Анна уклала на проділ, зробила легкий макіяж і одягла сонцезахисні окуляри.

Анна Кендрік / Фото: Getty Images

Ця її поява на вулиці відбулася незабаром після розкішно світського виходу на червону доріжку четвертого щорічного галавечора Музею кіноакадемії у Лос-Анджелесі. На цьому заході 39-річна акторка сяяла у дуже гламурній синій сукні-бюстьє від бренду Monique Lhuillier, яка була не лише повністю прикрашена лелітками, а й квітковою аплікацією.

Анна Кендрік / Фото: Associated Press

Її образ теж доповнювали прикраси від Irene Neuwirth, макіяж та елегантна зачіска з кучерями.

Анна Кендрік / Фото: Associated Press

На червону доріжку заходу вийшли також Розі Гантінгтон-Вайтлі у Saint Laurent, Єва Лонгорія у Georges Hobeika, Олівія Вайлд у Erdem, а також Ніколь Річі, Елізабет Олсен, Сара Полсон та Кая Гербер у вінтажній сукні Givenchy.

Читайте також:

Образи акторки Анни Кендрік (5 фото)