Поєднала монокіні та плащ зі шлейфом: Джулія Фокс шокувала вибором вбрання для заходу

Показ, який відвідала модель, відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку, який триватиме цього разу від 9 до 14 лютого.

Американська модель Джулія Фокс, яка 2 лютого відсвяткувала свій 34 день народження, знову з'явилася на заході Нью-Йорку. Зірку помітили папараці, коли вона прямувала на показ бренду Willy Chavarria, що відбувся у Брукліні.

Для шоу Джулія обрала білий ансамбль креативного дизайну. Зокрема модель одягнула монокіні з величезним бантом на животі, яке носила у поєднанням із величезним плащем, у якого були широкі рукави та довгий шлейф.

Також Фокс доповнила цей лук сумкою у вигляді подушки-серця, ботильйонів-шкарпеток, а також дивного капелюха. Макіяж у неї був досить лаконічний і романтичний з блиском на губах і світлими тінями на очах.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Нещодавно Джулія з'явилася на презентації фільму "Присутність", що відбулася в американському місті Парк-Сіті. Тоді модель була теж одягнена досить дивно, оскільки поєднала худі з гламурною сукнею-бюстьє.

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