Шоу-бізнес
64
1 хв

Поєднала наймодніші джинси 2026 року з червоними туфлями: Седі Сінк із "Дивних див" з’явилась на публіці

23-річна акторка вирішила зробити акцентом у образі червоний колір.

Юлія Каранковська
Седі Сінк

Седі Сінк / © Getty Images

За словами дизайнера Андре Тана, взимку 2026 року джинси з підворотами — це одна з наймодніших пар, яка має бути у гардеробі кожної дівчини, а от акторка Седі Сінк показала, яка такі джинси носити.

23-річну зірку серіалу «Дивні дива» зазнімкували у Нью-Йорку після інтерв’ю на шоу Good Morning America. Дівчина вийшла на вулицю у чорному класичному пальті з ґудзиками, яке носила у поєднанні зі смугастим світшотом та прямими синіми джинсами з відворотами.

Седі Сінк / © Getty Images

Седі Сінк / © Getty Images

Яскравим акцентом цього образу стали гостроносі туфлі Седі з відкритою п’яткою від бренду Prada. Розкішне руде волосся дівчина розпустила, а на очі одягла окуляри.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно завершився останній сезон культового серіалу «Дивні дива», у якому акторка виконувала головну роль починаючи від 2 сезону, тобто знімалась в шоу від 2017 до 2025 року. На прем’єру останнього сезону акторка одягла бюст’є зі спідницею від Prada.

Седі Сінк / © Associated Press

Седі Сінк / © Associated Press

