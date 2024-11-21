Поєднала пальто кольору вівсянки та сукню в принт: Ліндсей Логан під прицілом папараці

Акторка Ліндсей Логан прилетіла з Дубая, де вона мешкає зі своїм чоловіком-арабським бізнесменом, до США, щоб просувати нову романтичну різдвяну комедію, в якій зіграла. Картина отримала назву "Наш маленький секрет" (Our Little Secret) і вийде вона на Netflix.

Напередодні виходу фільму Ліндсей сходила на інтерв'ю The View в Нью-Йорку. Акторку сфотографували біля студії.

На Логан того дня було довге пальто кольору вівсянки, яке вона носила в поєднанні з довгою білою сукнею у квітковий принт. Сукня мала високу головину. Доповнила це вбрання вона сумкою, коричневими чоботами, сонцезахисними окулярами та макіяжем. Волосся вона уклала в зачіску з легкими кучерями.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Сюжет нового фільму з Логан розповідає про те, як ображені одне на одного колишні виявляють, що їхні нові пари — брат і сестра, а отже їм доведеться провести Різдво під одним дахом, приховуючи свою романтичну історію.

2022 року напередодні святкового сезону за участю Логан також компанією Netflix було випущено романтичний фільм "Незабутнє Різдво" — це добрий фільм для затишного зимового вечора.

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