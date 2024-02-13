Поєднала рожеві колготки та босоніжки: Кеті Голмс відвідала Тиждень моди у дивному образі

Акторка Кеті Голмс багато років мешкає у Нью-Йорку, тому її часто можна помітити на прогулянках містом, шопінгу чи світськими заходами. Останніми днями зірка вже кілька разів з'являлася на Тижні моди у Нью-Йорку – одному з головних модних заходів року.

Для шоу бренду alice+olivia Кеті обрала досить незвичайний образ, оскільки поєднала широкі трендові джинси з джинсовою сорочкою та кофтою в рубчик.

Також на ній була коротка куртка молочного кольору та кілька лаконічних прикрас, а в руці вона тримала білу сумку.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Однак головним акцентом у луку стали рожеві колготки, які Голмс носила з босоніжками на підборах.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Наступного дня вона відвідала шоу Ulla Johnson, але вже в романтичнішому луку, оскільки одягла ніжний білий комплект із мереживом, що складався зі спідниці та блузи з американською проймою.

Завершували цей образ лаковані чоботи на підборах, зачіска та досить простий макіяж.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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