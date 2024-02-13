Поєднала рожеві колготки та босоніжки: Кеті Голмс відвідала Тиждень моди у дивному образі

Відома акторка привернула увагу неординарним вбранням.
Акторка Кеті Голмс багато років мешкає у Нью-Йорку, тому її часто можна помітити на прогулянках містом, шопінгу чи світськими заходами. Останніми днями зірка вже кілька разів з'являлася на Тижні моди у Нью-Йорку – одному з головних модних заходів року.
Для шоу бренду alice+olivia Кеті обрала досить незвичайний образ, оскільки поєднала широкі трендові джинси з джинсовою сорочкою та кофтою в рубчик.
Також на ній була коротка куртка молочного кольору та кілька лаконічних прикрас, а в руці вона тримала білу сумку.
Однак головним акцентом у луку стали рожеві колготки, які Голмс носила з босоніжками на підборах.
Наступного дня вона відвідала шоу Ulla Johnson, але вже в романтичнішому луку, оскільки одягла ніжний білий комплект із мереживом, що складався зі спідниці та блузи з американською проймою.
Завершували цей образ лаковані чоботи на підборах, зачіска та досить простий макіяж.
Читайте також:
- У трендових окулярах та улюбленому пальті: Кеті Голмс сходила на шопінг
- У темному пальті і з пучком на голові: Кеті Голмс на прогулянці в Нью-Йорку
- Одягла наймодніші кросівки року: Кеті Голмс сходила на шопінг у Нью-Йорку