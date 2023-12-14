Поєднала рюші з ботфортами: новий дивний образ моделі Джулії Фокс

Модель вміє дивувати та разом зі своэю стилісткою підбирає речі, які привертають увагу дизайном та стилем.

Модель та акторка Джулія Фокс проводить зараз час у Лос-Анджелесі, де відвідує вечірки та демонструє одіозні вбрання. Днями епатажну ексдівчину скандального репера Каньє Веста заскочили фотографи.

На Фокс були незвичайні білі мінішорти з рюшами, які за дизайном нагадували чи піжаму, чи дитяче вбрання, оскільки також їх прикрашали атласні банти. Також на ній була чорна кофта з рукавами три чверті, також прикрашена рюшами.

Це незвичайне вбрання Джулія доповнила коричневими ботфортами, сумкою з короткою ручкою та об'ємним укладанням. Макіяж модель зробила дивний: намалювала широкі чорні стрілки, коричневі губи та знову освітлила брови.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

А декількома днями раніше Джулія Фокс прогулялася містом в епатажному образі, поєднавши чорну фату і шовкову спідницю і, звичайно ж, показала ще одне дивне вбрання, оскільки зробила топ із широкого ременя і поєднувала його з джинсами-кльош і курткою.

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