Поєднала шкіряний жакет із затертостями та широкі джинси: стильна Гейлі Бібер в об'єктивах фотографів

Вона дуже любить естетику 80-х, тому її часто використовує у своїх образах.

Модель Гейлі Бібер сфотографували папараці у Беверлі-Гіллз, коли вона виходила зі свого офісу. Дівчина несла у руках рекламний плакат свого косметичного бренду Rhode.

На Гейлі того дня був шкіряний жакет із затертостями, футболка в рубчик та коричневі широкі джинси з ременем. Вбрання вона доповнила туфлями та сумкою Miu Miu на короткій ручці і з кишенями.

Волосся Гейлі зібрала в пучок, одягла сонцезахисні окуляри та великі золоті сережки у стилі 80-х.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Читайте також: