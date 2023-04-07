Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поєднала шкіряний жакет із затертостями та широкі джинси: стильна Гейлі Бібер в об'єктивах фотографів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
535
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поєднала шкіряний жакет із затертостями та широкі джинси: стильна Гейлі Бібер в об'єктивах фотографів

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Вона дуже любить естетику 80-х, тому її часто використовує у своїх образах.

Модель Гейлі Бібер сфотографували папараці у Беверлі-Гіллз, коли вона виходила зі свого офісу. Дівчина несла у руках рекламний плакат свого косметичного бренду Rhode.

На Гейлі того дня був шкіряний жакет із затертостями, футболка в рубчик та коричневі широкі джинси з ременем. Вбрання вона доповнила туфлями та сумкою Miu Miu на короткій ручці і з кишенями.

Волосся Гейлі зібрала в пучок, одягла сонцезахисні окуляри та великі золоті сережки у стилі 80-х.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
535
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація