Поєднала штани карго з блейзером: стильна Ешлі Робертс під прицілом папараці

41-річна танцівниця, ведуча та ексучасниця відомого бурлеск-гурту The Pussycat Dolls знову під прицілами фотографів, але цього разу вже в Каліфорнії. Знаменитість сфотографували, коли вона прямувала на вечерю до модного ресторану Mother Wolf зі своїми друзями.

На Ешлі того дня був образ у сірих відтінках, оскільки вона одягла костюм від Maniere De Voir, що складався зі штанів-карго та корсетного топу, а також оверсайз жакета, який вона просто накинула на плечі.

Як аксесуари в цей образ вона додала туфлі-човники та свою улюблену білу сумку від бренду Balenciaga з короткими ручками та заклепками. Макіяж вона зробила дуже легкий, нафарбувавши губи блиском, а волосся зібрала у високу зачіску.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

До речі, у зірки така сама сумка є і в гламурному рожевому відтінку, але з'являється вона з нею не так часто, як з моделлю в білому.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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