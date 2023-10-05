Поєднала штани з кишенями та водолазку: Дженніфер Лопес продемонструвала нове стильне вбрання

Її лук був лаконічним, але мав стильний і цікави вигляд. Тим паче, що артистка поєднала у ньому свої улюблені аксесуари.

Дженніфер Лопес має чудовий вигляд не лише на червоних доріжках, а й у звичайному житті, адже для будь-якого виходу у світ красиво вбирається та ретельно підбирає аксесуари. Тому образи зірки завжди цікаво розглядати.

Цього тижня артистку помітили на вулиці у Лос-Анджелесі, коли вона у супроводі помічників йшла кудись у своїх робітничих справах. На Дженніфер було вбрання в сіро-бежевій гамі, оскільки вона поєднала водолазку від Intimissimi з широкими теплими штанами з кишенями.

Доповнила свій аутфіт зірка сонцезахисними окулярами у ретро-стилі, сережками-кільцями та улюбленою сумкою Hermes Birkin.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Сумок від Birkin у Лопес дуже багато і вона регулярно з'являється з ними різних кольорів та фактур, наприклад, наступного дня після цього виходу її помітили з таким самим аксесуаром, але кольору карамелі.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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