Поєднала синій із червоним: супермодель Гайді Клум вибрала сукню з паєтками для галаконцерту

Захід, який відвідала модель, проводиться щорічно, щоб вшанувати досягнення діячів кіноіндустрії, моди та сучасного мистецтва.

Після грандіозної геловінської вечірки, для якої минулого тижня Гайді вбралася величезним черв'яком, вона знову вийшла у світ. Цього разу супермодель 90-х відвідала благодійний галавечір LACMA Art+Film Gala, що проводився у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі.

На захід вона прийшла в синій сукні від бренду Rodarte, розшитій паєтками, з американською проймою, глибоким декольте та розрізом на спідниці. Образ вона доповнила червоним клатчем, босоніжками та довгим манікюром.

49-річна знаменитість у цьому вбранні мала приголомшливий вигляд. Завершили вечірній образ макіяж та розпущене волосся.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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