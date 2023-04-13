Поєднала строкату сукню з культовою сумкою Hermes Birkin: Нікі Гілтон в об'єктиві фотографів

У Нью-Йорку погода вже дозволяє з'являтися на вулиці у літньому вбранні.

Молодша сестра Періс Гілтон — 39-річна світська левиця і дизайнерка взуття French Sole — Нікі, вийшла на прогулянку Нью-Йорком. Зірку помітили фотографи, коли вона йшла вулицею у строкатій довгій сукні.

У вбрання Нікі був психоделічний принт, який включав відтінки рожевого, жовтого і бірюзового, V-подібне декольте, а також рукави-ліхтарики і ґудзики. На талії сукня зав'язувалась на пояс.

З аксесуарів вона вибрала жовту сумку від бренду Hermes, коричневі сандалії від Canfora та стильні сонцезахисні окуляри у світло-коричневій оправі. Також Нікі зробила червоний манікюр і одягла намисто з великим кулоном.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

А ось на своїй сторінці у Instagram жінка поділилася кадрами з видання Vogue. На фото було зазнімковано розкішну Нью-Йоркську квартиру жінки, де вона мешкає зі своєю родиною.

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