Поєднала сукню-балахон та трендове взуття на платформі: Сальму Гаєк сфотографували у Нью-Йорку

Сальма Гаєк / © Getty Images

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Прекрасна 58-річна Сальма Гаєк привернула до себе безліч поглядів, прогулюючись вулицями Нью-Йорка. Зірку помітили папараці у довгій сукні теракотового кольору від бренду Zimmermann.

Це було вбрання з довгими об’ємними рукавами та безліччю складок. Талія у сукні була підкреслена широкою вставкою тканини.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Цей образ акторка доповнила взуттям на платформі, яке зараз у тренді, а також зеленою сумкою від Gucci. На очах акторка носила сонцезахисні окуляри в роговій оправі, а на шиї — прикрасу-кристал на довгому золотому ланцюжку. Своє красиве темне волосся акторка розпустила і уклала в легкі хвилі.

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Її вихід на публіку стався після того, як вона стала головною зіркою легендарного журналу Sports Illustrated. На обкладинці глянцю Сальма позувала в басейні у смарагдовому бікіні, з кулоном із бірюзою на шиї та золотим ланцюжком на талії.

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