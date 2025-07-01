Поєднала сукню в горошок і червоні туфлі: Скарлетт Йоганссон на прем'єрі фільму "Світ юрського періоду: Відродження"

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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У Сеулі відбулася пресконференція, на якій Скарлетт та інші актори картини позували фотографам.

Акторка обрала для цього заходу лук від бренду Prada, до якого входила міді сукня чорного кольору у дрібний горошок. Вбрання мало короткі рукави і великі білі ґудзики. Яскравим акцентом образу стали червоні туфлі з відкритою п’ятою.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Макіяж акторка зробила в найкращих корейських традиціях, адже відмовилася від великої кількості косметики і натомість трохи підкреслила очі блискучими тінями, а також нанесла на щоки ніжно-рожеві рум’яни, які надавали образу свіжості.

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Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Нагадаємо, що раніше вона також відвідала Шанхай, де теж сяяла перед фотографами у Prada. На Скарлетт була довга червона сукня лаконічного дизайну.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press