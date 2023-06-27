Поєднала сукню-жакет та лосини-туфлі: Вікторія Бекхем підкреслила фігуру розкішним вбранням

У вівторок, 27 червня, Вікторія Бекхем, дизайнерка і колишня зірка гурту Spice Girl, вийшла зі свого паризького готелю в ефектному образі, який підкреслював її витончену фігуру. Жінка одягла на голе тіло світлу сукню-жакет із широкими лацканами та вільного фасону.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Цей одяг Вікторія поєднала з незвичайними чорними лосинами-туфлями від Balenciaga, прикрашеними сітчастим малюнком, а також сонцезахисними окулярами.

На обличчі вона мала гарний натуральний макіяж, а волосся відома дизайнерка зібрала в тугу зачіску з проділом. Також Вікторія одягла золоті сережки та лаконічний ланцюжок з маленьким діамантом.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

У цьому незвичайному і однозначно ефектному вбранні зірка з'явилася наступного дня після показу нової колекції бренду Jacquemus під назвою Le Chouchou. У Версаль, де презентували колекцію, вона прийшла з чоловіком Девідом і в ніжній легкій сукні від Jacquemus. Фотографії пари викликали великий резонанс, адже фотографам вдалося зробити рідкісні кадри з Вікторією Бекхем, яка усміхається.

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем на показі Jacquemus / Фото: Getty Images

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