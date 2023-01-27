Поєднала тему кохання і енергетичну проблему: онука Данілова у новому кліпі заспівала про перегорілі лампочки

Онучка секретаря РНБО України Олексія Данілова – Маша Данілова – презентувала свою нову пісню і кліп на неї. Композиція має назву "Лампочки".

Сингл артистка присвятила темі нещасливого кохання й актуальної енергетичної проблеми – відключення світла.

За словами Данілової, коли людина закохується, то вона наче світиться зсередини, ніби в ній цієї миті загорається яскрава лампочка.

У пісні головна героїня розлюбила свого обранця через безліч причин і в ній "перегоріли лампочки".

"Коли я бачу, що близька людина обманює, у мене одразу ж зникають почуття. Паралель до такого відчуття я провела зі "згасанням лампочки", тому що вважаю це доречним порівнянням сьогодні. Звідси і назва треку. Сама історія пов’язана з моїм минулим. Усі свої яскраві емоції я завжди виражаю в піснях, тому цей досвід став поштовхом для написання такої чутливої композиції", – розповіла Маша.

Нагадаємо, співачка AIDA випустила трек "Ніколи не здамося", який розповідає про страшні події, які пережили українці через війну.

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