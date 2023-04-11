Поєднала трендову вітровку та широкі джинси: вчимося у Гейлі Бібер створювати повсякденні образи

У моделі вийшов дуже комфортний та повсякденний лук, який легко повторити.

Модель Хейлі Бібер — найвідоміша It-girls Каліфорнії та королева простих повсякденних образів. Дівчина настільки тонко і добре вміє поєднувати між собою, здавалося б, зовсім звичайні речі, що постійно потрапляє до списків наймодніших та найстильніших.

Учора, 10 квітня, дівчину помітили у престижному районі Нью-Йорка, коли вона йшла вулицею. Модель продемонструвала образ, який трохи повернув нас у нульові, адже вона поєднала синю вітровку з широкими джинсами-бегі та сірим топом.

Доповнили образ туфлі із квадратним мисом від Jil Sander, сонцезахисні окуляри, сумка-хобо та кепка. Гламура цьому спортшику додали великі золотаві сережки.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Раніше дівчина вже демонструвала луки з туфлями, які відверто нагадують чоловіче взуття із двохтисячних, натякаючи, що мода на них повертається.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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