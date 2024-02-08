Поєднала жакет від Chanel із джинсами: Ніколу Пельтц помітили папараці в Нью-Йорку

29-річна Нікола Пельтц, дочка американського мільярдера Нельсона Пельтца, а також дружина Брукліна Бекхема, з'явилася на вулицях Нью-Йорка. Дівчину помітили, коли вона виходила з Рокфеллер-Плаза.

На Ніколі було вбрання від відомих брендів. Зокрема, вона поєднала стильний червоний укорочений жакет на ґудзиках від Chanel, а також світлі вільні джинси.

На плечі дівчини висіла класична чорна сумка Chanel, а ось взута вона була в туфлі на дуже високій платформі від Valentino. Також Нікола доповнила цей свій образ декількома прикрасами та макіяжем з ніжно-рожевими рум'янами на щоках.

Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

У Нью-Йорк Пельтц прибула, щоб займатися промоцією свого фільму "Лола", в якому виступила сценаристкою і зіграла головну роль. Нещодавно в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра цієї картини і окрім самої Ніколи на ній також з'явився її чоловік Бруклін і свекруха Вікторія Бекхем. Сама ж Нікола одягла на захід біле вбрання, яке включало білий корсет та класичні штани. Волосся дівчина зібрала в зачіску у стилі актриси Бріжит Бардо і зробила дуже ніжний макіяж із рум'янами та чорними стрілками.

Нікола Пельтц Бекхем / Фото: Getty Images

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