Поєднала жовтий з синім: Анна Вінтур прийшла на модне шоу Valentino у кольорах українського прапора

Образ був яскравим і незабутнім, адже вона одягла кольори нашого прапора.

Британська журналістка, редакторка американського видання Vogue, та одна з найвпливовіших постатей у світі сучасної моди, 73-річна Анна Вінтур, відвідала показ Модного дому Valentino.

Бренд презентував у Парижі, в межах Тижня високої моди, свою нову кутюрну колекцію весна-літо 2023 року. Анна традиційно була серед гостей шоу.

Для свого виходу редакторка цього разу обрала синьо-чорну сукню у квітковий принт, чоботи та пальто лимонного відтінку з широким коміром та великими ґудзиками, яке доповнила яскраво-синім шарфом. Образ вийшов у кольорі прапора України.

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні компанія Pantone опублікувала на своїй сторінці в Instagram синій та жовтий кольори, які назвала вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукаючий до дій жовтий (energising yellow). Ця подія значно вплинула на модні тенденції, а кольори українського прапора стали світовим модним трендом та символом свободи. Багато блогерів, модників і зірок почали з'являтися на різних заходах у поєднанні синього і жовтого.

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