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Поєднувала блискучий корсет та чорні штани: гламурне вбрання Джессіки Честейн на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Поєднувала блискучий корсет та чорні штани: гламурне вбрання Джессіки Честейн на червоній доріжці

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Акторка провела кілька днів у Марокко, де відбувався міжнародний Марракеський кінофестиваль.

Цього року Джессіка Честейн була очільницею журі, тож часто виходила на червону доріжку, де демонструвала своє ексклюзивне вбрання від відомих брендів.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

У завершальний день заходу вона віддала перевагу штанам та гламурному корсетному топу з декольте у формі серця. У топу жінки також були прозорі вставки, вишивка камінням, бісером та лелітками.

Штани ж Джессіки були широкими, а на талії їх прикрашав широкий атласний пояс, який вона зав'язала на бант, краї якого були настільки довгими, що волочилися червоною доріжкою, як шлейф.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також вона взула туфлі на високих підборах, зробила яскравий макіяж та свою улюблену зачіску у стилі Старого Голлівуду з гарною хвилею.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також на червону доріжку у штанах вона вийшла і в день відкриття кінофестивалю, але тоді на ній було срібне вбрання зі стразами та накидкою-сіткою від бренду Armani Prive із кутюрної колекції осінь-зима 2021.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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