Поєднувала блискучий корсет та чорні штани: гламурне вбрання Джессіки Честейн на червоній доріжці

Акторка провела кілька днів у Марокко, де відбувався міжнародний Марракеський кінофестиваль.
Цього року Джессіка Честейн була очільницею журі, тож часто виходила на червону доріжку, де демонструвала своє ексклюзивне вбрання від відомих брендів.
У завершальний день заходу вона віддала перевагу штанам та гламурному корсетному топу з декольте у формі серця. У топу жінки також були прозорі вставки, вишивка камінням, бісером та лелітками.
Штани ж Джессіки були широкими, а на талії їх прикрашав широкий атласний пояс, який вона зав'язала на бант, краї якого були настільки довгими, що волочилися червоною доріжкою, як шлейф.
Також вона взула туфлі на високих підборах, зробила яскравий макіяж та свою улюблену зачіску у стилі Старого Голлівуду з гарною хвилею.
Також на червону доріжку у штанах вона вийшла і в день відкриття кінофестивалю, але тоді на ній було срібне вбрання зі стразами та накидкою-сіткою від бренду Armani Prive із кутюрної колекції осінь-зима 2021.
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